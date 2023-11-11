Синоптики предвещают перемены в погоде – надвигается снежная буря

Пока на погоду в Карелии влияют воздушные массы с Атлантики. Снег лежит лишь на севере, остальная территория республики «оголилась».

В выходные, 11 и 12 ноября, на юге республики ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура на юге будет в пределах 0, +5 градусов, на севере по ночам -3,-8, днем 0, -4, осадки маловероятны.

Перемены в погоде ожидаются в начале рабочей недели, рассказали в региональном гидрометцентре. В Карелию придет циклон с юга. Мокрый снег от умеренного до сильного, переходящий в снег, накроет большую часть республики. Усилится ветер, что может способствовать появлению метели. Похолодает по всей республике.

В ночь на 14 ноября на юге прогнозируется 0,-5, на севере -4, -9 градусов. Такая температура сохранится в течение суток. С середины недели погода окажется под влиянием Скандинавского антициклона. Снег перестанет идти, а температура станет на пару градусов ниже нормы. // фото «Петрозаводск говорит»