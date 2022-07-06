Синоптики предупреждают об ухудшении погоды 7 июля

В четверг, 7 июля, утром и днем местами в южном, юго-восточном районе республики ожидается сильный дождь, днем гроза, при которой усилится ветер до 15 м/с, предупреждают синоптики региональной метеослужбы. Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Прионежский и Пудожский районы.

Также в регионе ожидается облачность с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Ветер в темное время суток будет южный, юго-западный. Температура воздуха в ночные часы от +12 до +14°С.

Днем воздух прогреется незначительно – до +17... +19°С . Ветер сменит направление на северо-восточное, северное, сила его в часы без осадков будет доходить до 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Фото: pxhere.