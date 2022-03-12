Синоптики обещают до шести градусов тепла в Карелии в воскресенье

В воскресенье в Петрозаводске будет тепло, снег продолжит таять, а по улицам потекут ручейки. Температура воздуха ночью в пределах -1, -3, днем +3, +5, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти. На улице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

В Карелии также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6, местами до -10, днем +1, +6.

По сообщению Gismeteo, в Костомукше ночью -4, днем +5;

В Кондопоге ночью -2, днем +3;

В Беломорске ночью -5, днем +1;

В Олонце ночью -2, днем +4;

В Суоярви ночью -2, днем +4;

В Сортавале ночью -2, днем +4. (фото pixabay.com, iira116)