13 ноября 2025, 14:44
Силовики закрыли публичные дома в Петербурге
Секс-услуги в пяти точках Северной столицы оказывали 27 «жриц любви»
фото freepik
Сеть борделей прикрыли в Петербурге. Секс-услуги оказывали 27 проституток, сообщает «Мойка78». В незаконный бизнес были втянуты десять человек – два организатора, водители и администраторы.
Публичные дома работали на Комендантском и Коломяжском проспектах, на Литейном проспекте, на 9-й линии Васильевского острова, в Парголово.
Правоохранители возбудили уголовные дела, изъяли деньги, телефоны, прайс-лист и другие документы. Двух предполагаемых организаторов задержали, а проституток привлекли к административной ответственности.