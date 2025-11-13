Силовики закрыли публичные дома в Петербурге

Сеть борделей прикрыли в Петербурге. Секс-услуги оказывали 27 проституток, сообщает «Мойка78». В незаконный бизнес были втянуты десять человек – два организатора, водители и администраторы.

Публичные дома работали на Комендантском и Коломяжском проспектах, на Литейном проспекте, на 9-й линии Васильевского острова, в Парголово.

Правоохранители возбудили уголовные дела, изъяли деньги, телефоны, прайс-лист и другие документы. Двух предполагаемых организаторов задержали, а проституток привлекли к административной ответственности.