Сильнейший пожар вспыхнул в карельском городе

В пятницу, 1 мая, в 3:22 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в Кондопоге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, горели гаражи в Промышленном проезде. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. На место были привлечены пять единиц техники и 17 человек.

В ходе тушения пожара специалисты эвакуировали три газовых баллона. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что три человека погибли в страшном пожаре в Ленинградской области.