02 мая 2026, 09:39
Сильнейший пожар вспыхнул в карельском городе
В Кондопоге горели гаражи на площади 900 квадратных метров
Фото: Shopify
В пятницу, 1 мая, в 3:22 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в Кондопоге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, горели гаражи в Промышленном проезде. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. На место были привлечены пять единиц техники и 17 человек.
В ходе тушения пожара специалисты эвакуировали три газовых баллона. Причина возгорания устанавливается.
