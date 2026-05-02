Медведев назвал повышение качества медпомощи важной частью программы

Сегодня в России выстроена одна из самых эффективных в мире систем защиты здоровья детей, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании отчетно-программного форума «Есть результат!» в Санкт-Петербурге, основная тема которого — здоровая семья.

По младенческой и материнской смертности в России показатели лучше, чем во многих западных странах, отметил он. Развитие здравоохранения было одним из главных направлений работы «Единой России» при выполнении народной программы 2021 года, напомнил председатель партии.

«Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения. Построено около 6,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Капитально отремонтировано почти 8 тысяч медицинских объектов. Они оснащены самым современным оборудованием. Более 40 тысяч единиц поставлено только за прошлый год. При этом большая часть обновленной техники — отечественная»,

— акцентировал Медведев.

Кроме того, «Единая Россия» поддержала и расширила программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», что позволило квалифицированным специалистам помогать людям в отдаленных населенных пунктах.

«Мы с вами понимаем, что появление доктора или фельдшера на селе существенным образом меняет ситуацию, если есть к кому прийти, что меняет все показатели по здравоохранению. Благодаря этому квалифицированные специалисты, и врачи, и фельдшеры помогают людям в самых отдаленных населенных пунктах, а у нас страна огромная»,

— сказал председатель партии.

Повышение качества и доступности медицины остается одним из приоритетов Народной программы и в Карелии. В 2021–2025 годах в республике построены новые здания для размещения 25 ФАПов и 12 амбулаторий, в медорганизации закуплено 3,8 тыс. единиц современного оборудования и медицинских изделий, продолжается ремонт и строительство новых медучреждений.

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за 5 лет в медицинские организации по всей республике привлечены 314 медицинских специалистов, трудоустройство еще 89 медиков запланировано на 2026 год.