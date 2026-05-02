Беспилотники совершили атаку на Ленинградскую область

Утром 2 мая Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в области уничтожены два БПЛА. Боевая работа ПВО продолжается. В регионе объявлена воздушная опасность. При этом также снижена скорость мобильного интернета.

