Шквальный ветер нанес серьезные разрушения в районе Карелии

В правительстве Карелии ответственные за чрезвычайные ситуации лица ровно 20 лет назад отчитывались о своих действиях во время чрезвычайных происшествий, произошедших тем летом в республике. В конце июня в Карелии произошло сразу два ЧП: в Сортавале 27 июня горел санаторий, а в Олонецком районе 25 и 28 июня прошел ураган со шквальным ветром до 32 метров в секунду.

На республиканской комиссии ответственные за ликвидацию последствий этих ЧП чиновники разбирались, насколько быстро и качественно им удалось отреагировать на экстремальные ситуации. В Олонецком районе ураган нанес разрушения многим зданиям, сорвал кровли, повалил телеграфные столбы и опоры электропередач. На несколько часов район был обесточен. Деревья перекрыли улицы. К счастью, жертв удалось избежать. Зато материальные потери были велики.

Штаб по ЧС моментально отправился в местную больницу, где не оказалось резервного питания. И если бы там были тяжелые больные, не обошлось бы без трагедии. В других районных больницах ситуация была такая же. Нужно было не только в первую очередь обеспечить питанием больницу, но и хлебозавод и молокозавод, от бесперебойной работы которых многое зависело. Виктор Масляков, который возглавлял в те годы республиканскую комиссию по ГО и ЧС, посетовал на то, что в зале не присутствовал глава Олонецкого района Василий Попов. Зампред правительства Карелии отметил, что главы местных самоуправлений обязаны отчитываться в том, что происходит у них на территории. Хотя бы потому, что комиссия, в случае ЧП, всегда выезжает на место происшествия и срочно решает, какая требуется помощь. В Олонец правительственная делегация не отправилась только потому, что находилась на тот момент в Пудоже. Но, заверил Масляков, если бы там не обошлось без жертв, комиссия была бы тут же направлена в район, терпящий бедствие.

Также правительство республики вместе с главами местных самоуправлений в середине лета взялись сообща подсчитать, сколько денег нужно затратить на топливо в будущем отопительном сезоне. И где эти деньги взять. И тут выяснилось, что до сих пор не погашена задолженность за уголь и мазут, дававших тепло Карелии еще в прошлом сезоне. Из плюсов, которые были отмечены: в те годы в Карелию поступали мазут, уголь и сжиженный газ по самым низким ценам на Северо-западе.

Поставки осуществлялись централизованно, многие — по взаимозачетам с железной дорогой. Мазут поставляла фирма-оператор «Лестоппром» а уголь — надежная и проверенная компания «Инта-Уголь». Впредь правительство рассчитывало работать с этим же партнером.

Впрочем, условия изменились: пришлось переходить на денежные расчеты: «Покупать топливо по самой низкой цене и самое главное — иметь его в достатке и иметь надежных стратегических поставщиков. Теперь главам местного самоуправления со своими финансовыми органами надо внимательно разобраться в финансовых потоках. Переходим на денежные расчеты! Соответственно, каждую копейку надо считать».

Считать копейки руководителям районов было не привыкать. В прошлом отопительном сезоне они выделили одну сумму на топливо, а выплачивать пришлось другую, потому что со временем оно подорожало чуть ли не в четыре раза. Появились долги, которые составили 37 миллионов рублей. Основными должниками стали Сортавала, Питкяранта, Беломорский и Медвежьегорский район.

Для того, чтобы рассчитаться с поставщиками, придется брать ссуду у Минфина РК, другого пути, по мнению глав районов, не было. Было подсчитано, что в новом отопительном сезоне потребуется около 80 тысяч тонн мазута, а тонна к лету 2000 года стоила 2 тысячи рублей. Но к зиме эта цифра возрастет, были уверены руководители из районов. Поставить в Карелию мазут взялась Тюменская нефтяная компания, с которой вели переговоры.

Таким было 20 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.