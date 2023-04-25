Школы Петрозаводска в складчину получили ощутимую поддержку

450 парт и 900 стульев для петрозаводских школ прибыли ровно 20 лет назад в Петрозаводск из Санкт-Петербурга. Это была самая крупная партия школьной мебели, поступившая в столицу Карелии за последние шесть лет. Новую мебель начали развозить по школам. Например, 46-ая школа не видела новых парт уже давно. Заместитель директора по АХЧ школы №46 Нина Филюшкина сообщила: «В нашей школе состояние мебели, конечно, неудовлетворительное. Мы с 1991 года получили всего четыре комплекта новой мебели».

Такое положение дел в школах Петрозаводска никого не удивляло. 80% всей школьной мебели не соответствовало санитарным нормам. Как водится, решение этой проблемы упиралось в отсутствие денег. Но в 2003 году выход из положения был найден. Андрей Агарков знал, о чем говорит, он сам был когда-то директором школы. А здесь уже выступил, как начальник управления образования мэрии: «По инициативе администрации Петрозаводска комитет по образованию вышел с предложением к руководителям наших городских школ – с предложением долевого участия в финансировании».

Так что 17 школ Петрозаводска, которые были заинтересованы в приобретении новой мебели, заплатили 50% от ее стоимости. Вторую половину суммы внесли администрация города. Комплект школьной мебели включал в себя 15 столов и соответственно 30 стульев. Всего город приобрел 32 таких комплекта. Несмотря на то, что мебель прибыла из Санкт-Петербурга, стоила она дешевле карельской – 18 тысяч рублей. Наши производители за такой же комплект мебели просили уже 22,5 тысячи рублей. Но главное – эти новые парты понравились детям. В 2003 году на приобретение школьной мебели в городской бюджет было заложено еще 300 тысяч рублей.

25 апреля в музыкальной школе №1 состоялся концерт, приуроченный сразу к трем знаменательным датам. Инициатором и автором праздничной программы стала Анастасия Сало. Тогда она была начинающим карельским композитором, студенткой второго курса Петрозаводской консерватории, выпускницей той самой музыкальной школы, где и организовала концерт. А впоследствии даже возглавила Союз композиторов Карелии. На репетиции концерта побывали журналисты.

Эти музыкальные учебные заведения в 2003 году отмечали юбилеи. Этим датам, а также дню рождения родного города и был посвящен авторский концерт Насти, о котором она рассказала сама: «Программа будет достаточно разнообразной. Но практически все сочинения связаны с Петрозаводском и с Карелией».

Вниманию слушателей предложили шесть сочинений. Квинтет, посвященный жертвам политических репрессий в Карелии. А также четыре миниатюры и вокально-инструментальный цикл «Свадьба» на тему эпоса «Калевала». Настя пояснила, что руны всегда ее вдохновляют: «Это источник вдохновения просто огромный. Там столько богатых образов, которые можно воплотить именно в музыке!» Начинался концерт с вокального произведения «Край». За роялем – сама Анастасия. Музыканты и вокалисты – студенты и преподаватели консерватории. Так что уровень исполнительского мастерства был самый высокий.

В Петрозаводске завершился очередной Фолк-марафон. В четвертом фестивале современной народной музыки приняли участие 8 коллективов – из Петрозаводска, Москвы и Петербурга.

Единственный на тот момент в России фестиваль современной народной музыки продолжал доказывать, что фольклор – это не только Надежда Бабкина. Русские народные мелодии можно успешно сочетать и с электронной музыкой, как это делает группа «Волга» из Москвы, и с жестким гитарно-баянным роком. За пять дней фестиваля собственно фольклорных коллективов выступило только два – петрозаводчане «Drolls» и питерцы «Добраночь». Для той музыки, которую исполняла группа «Reel» (проект Александра Леонтьева из Петрозаводска), первая на фестивале собравшая полный зал, вообще было трудно подобрать какое-либо определение.

Специально для того, чтобы побывать на Фолк-марафоне, в Петрозаводск приезжали гости не только из российских городов, но и из Финляндии. За пять дней фестиваля на концертах и послеконцертных вечеринках побывало больше полутора тысяч человек. Директор фестиваля Сергей Зобнев сообщил, что его на протяжении всего года все спрашивали – будут ли они проходить. Даже на саму афишу меньше обращали внимания, чем на эти послеконцертные встречи. Главные затейники фестиваля – группа «Мюллярит», чьими стараниями и шло становление проекта – пытались превратить Фолк-марафон в развлечение для всей семьи. Причем, семьи не только зрительской. На заключительном концерте дебютировала дочь вокалиста «Мельников» Ларин Севец. Вместе с папой – Лео Севцом и его коллегами она исполнила несколько песен из репертуара «Мюллярит».

Таким было 25 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.