Шеф-повара из Карелии сплели лапоть из кабачка

Мастера кухни из Карелии создали кулинарные шедевры и одержали победу в престижном конкурсе.

Максим Бриткин, Игорь Бунеев и Евгений Бунеев представили Петрозаводск на всероссийском чемпионате по BBQ в Суздале. Фишка конкурса в том, что все блюда должны были готовить на гриле. Карельские шеф-повара готовили из оленины, белых грибов, форели и судака, брусники и не забыли про местный бальзам.

Впечатлили звездных судей умельцы кухни блюдом «Карельский лапоть» из цукини, рассказали в паблике «Республика Карелия». Шеф-повара «сплели» лапоть вручную, в процессе приготовления не осталось никаких отходов. Это понравилось и жюри, и зрителям.

Шеф-повара заработали поездку на главный кулинарный чемпионат страны Chef a la Russe, который пройдет в Москве в 2026 году.