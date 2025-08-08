08 августа 2025, 10:49
Сгорел ларек, где предлагали экскурсии по Ладожским шхерам в Карелии
Ночью в Лахденпохье сгорел павильон, где предлагали услуги туристам
фото стопкадр
В Лахденпохье сгорел ларек, где предлагали экскурсии по Ладожским шхерам. Владелец павильона предположил, что кто-то мог его поджечь.
«Сегодня ночью недоброжелатели подожгли наш уютненький офис в г. Лахденпохья. Последние месяцы посвятил много сил облагораживанию территории вокруг, хотел, чтобы это было украшением улицы, дарующим чувство уюта и волшебства всем окружающим!»,
- написали в паблике «Лахденпохья-Навсегда!». На записи с камеры наблюдения видна вспышка в павильоне и разгорающийся огонь.
В комментариях предпринимателю пожелали сил, а полиции удачных поисков тех, кто к этому может быть причастен. © «Петрозаводск говорит»