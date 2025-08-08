Сгорел ларек, где предлагали экскурсии по Ладожским шхерам в Карелии

В Лахденпохье сгорел ларек, где предлагали экскурсии по Ладожским шхерам. Владелец павильона предположил, что кто-то мог его поджечь.

«Сегодня ночью недоброжелатели подожгли наш уютненький офис в г. Лахденпохья. Последние месяцы посвятил много сил облагораживанию территории вокруг, хотел, чтобы это было украшением улицы, дарующим чувство уюта и волшебства всем окружающим!»,

- написали в паблике «Лахденпохья-Навсегда!». На записи с камеры наблюдения видна вспышка в павильоне и разгорающийся огонь.

В комментариях предпринимателю пожелали сил, а полиции удачных поисков тех, кто к этому может быть причастен. © «Петрозаводск говорит»