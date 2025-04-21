Сергей Трофимов выступит в Петрозаводске вместе с дочкой Елизаветой

Семейный дуэт порадует зрителей известными песнями и подарит добрые эмоции (6+)

Фото предоставлено организаторами концерта

Сергей Трофимов уже давно не нуждается в представлении, хотя не любит давать интервью и его редко встретишь на страницах светских хроник. Артист предпочитает говорить своими вдумчивыми песнями, вынося публике историю еще более сокровенную в своем творчестве.

Несмотря на то, что известного автора-исполнителя принято относить к числу наиболее влиятельных деятелей современного русского шансона, популярность артиста выходит далеко за пределы, ограниченные рамками одной лишь авторской песни. Творчество Трофимова многогранно: здесь найдется место и лиричным мотивам, и разухабистым песням, под которые хочется пуститься в пляс, не чужды музыканту и заигрывания с хип-хопом, роком и рок-н-роллом.

Среди поклонников Сергея Трофимова встретятся как любители творчества бардов, так и рокеры, ему подпевают таксисты, милиционеры и академики, которым вторят дети, студенты и домохозяйки. Его мелодии и стихи моментально узнаваемы, его знакомый тембр звучит на всех радиоволнах.

Успех — очевиден и заслужен. Но, как же приятно, когда понимаешь, что сегодня заслуженный артист России Сергей Трофимов — это все тот же артист, что и 10–15 лет назад: он не избегает экспериментов и не боится раздвигать рамки созданного им же музыкального стиля, он все также запросто общается со своей публикой, затрагивая самые потаенные струны человеческой души, заставляя зрителя все три часа концерта радоваться и сопереживать.

Для зрителей праздничного концерта Сергея Трофимова в Петрозаводске 27 апреля приятная новость:- вместе с артистом выступит его дочь Елизавета Трофимова.

Семейный дуэт, несомненно, порадует нас теплыми композициями и подарит добрые эмоции. Концерт обретет по-настоящему домашнюю атмосферу с любимым артистом и такими душевными знакомыми мелодиями.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе ДК «Машиностроитель».

Справки по телефонам: 70 33 35, 63 48 58

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