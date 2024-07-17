Серьезные ограничения продажи алкоголя готовятся в Карелии

17 июля в ЗС РК состоялось внеочередное заседание комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике, на котором депутаты вернулись к законопроекту о государственном регулировании оборота алкогольной продукции. Речь идет о попытках ограничить деятельность так называемых "наливаек", распложенных в жилых домах.

Изначально проект закона не включал в себя ограничения по времени работы. Прокуратура Карелии и ряд депутатов внесли поправку, ограничивающую время продажи алкогольной продукции в барах, кафе, буфетах, расположенных в многоквартирных домах, с 22 часов до 10 часов. Эти ограничения не касаются только ресторанов, деятельность которых регулируется федеральным законодательством.

Депутаты поддержали эту поправку, рекомендовав ЗС РК принять ее и закон в целом.

По данным МВД, только за первое полугодие 2024 года в Петрозаводске было зафиксировано 244 правонарушения, связанных с продажей алкоголя. // Фото: unsplash.com / Olivia Bauso