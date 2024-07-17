Больницы Карелии получат новое оборудование

Программа развития медицинской реабилитации обеспечит Межрайонную больницу №1 в Костомукше, Детскую республиканскую больницу имени И.Н. Григовича и Беломорскую ЦРБ новым оборудованием в течение года. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики Карелия.

В прошлом году по программе развития медицинской реабилитации Сегежская ЦРБ получила современное оборудование. За два года Пряжинская ЦРБ, городская детская больница Петрозаводска, госпиталь для ветеранов войн и городская поликлиника №2 были также оснащены новой медицинской техникой.

В этом году в Костомукше Межрайонная больница №1 получила 44 единицы медицинской техники. В течение года она приобретет дополнительное оборудование для медицинской реабилитации. Врачи получат в распоряжение новые лазерные терапевтические аппараты с принадлежностями, массажные столы, аппарат продолжительной пассивной и активной мобилизации коленного и тазобедренного сустава и другую технику.

Детская республиканская больница имени И.Н. Григовича и Беломорская ЦРБ также входят в программу развития медицинской реабилитации. Медицинские учреждения в течение года получат новое оборудование. Министерство здравоохранения республики Карелия выделило 207,5 млн рублей, чтобы обеспечить больницы медицинской техникой. // Фото «Петрозаводск говорит»