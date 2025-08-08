Семью россиян с ребенком не пустили в самолет в Турции

Семья россиян возвращалась с отдыха в Турции, но их не пустили в самолет из-за отсутствия специального кресла для полуторагодовалого ребенка. Об этом отдыхающие рассказали «Фонтанке».

Из России на отдых в Турцию россияне улетели спокойно. Ребенок сидел у родителей на руках, претензий у перевозчика не было. Проблемы начались на обратном пути. Их не пустили в самолет при посадке после регистрации из-за отсутствия специальной люльки для ребенка. Лететь с ребенком на коленях им не предложили.

Россияне обратились в авиакомпанию Turkish Airlines, но там ничего не объяснили, сказав, что причина недопуска в самолет не связана с работой авиакомпании. Россияне улетели, но купив новые билеты у другого перевозчика и переплатив 210 тысяч.

Представители Turkish Airlines в беседе с журналистами сказали, что летать с ребенком на руках не запрещено, а люльку можно зарезервировать за 48 часов. Недопуск они посчитали нарушением со стороны сотрудников. Добиться возврата денег от Turkish Airlines семье петербуржцев пока не удалось. © «Петрозаводск говорит»