Семейные истории из Музыкального театра Карелии: артисты балета дома

12 ноября отмечается Всемирный день балета. В этот день балетные труппы со всего мира проводят трансляции своих классов и репетиций, позволяя зрителям заглянуть за кулисы любимых театров. Наша съемочная группа подготовилась к этому дню и уже успела побывать не только на репетициях и спектаклях, но и в гостях у артистов балета Музыкального театра Карелии.

Антон Дьячок и София Синицына на репетиции и спектакли ходят вместе с 10-месячным сыном Львом. Дети артистов сначала начинают посещать театр, а потом только идут в ясли и детский сад.

А еще их Левушка засыпает под музыку из балета «Лебединое озеро» (0+). Это один из самых любимых спектаклей его родителей.

«Мы как артисты отлично понимаем друг друга, поэтому я никогда не желал и не думал о том, что буду блистать на сцене, а моя супруга будет дома с малышом варить борщ! Как только Левику исполнилось 2 месяца, София начала ходить на уроки балета в театр. Я знаю, как это важно: и быть в форме, и выходить на сцену!»,

- рассказал Антон, премьер балета Музыкального театра Карелии.

