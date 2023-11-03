Сегодня в Карелии похолодает

Сегодня, 3 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -2°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-9, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -3-7, преимущественно ясно.

В Сортавале -3+1, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»