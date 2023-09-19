Сегодня ранним утром в Карелии будет очень холодно

Облачная с прояснениями погода будет в Карелии 19 сентября. Местами пройдет небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

В некоторых местах ранним утром будут заморозки на почве и в воздухе. Ветер южный и юго-западный умеренный. Днем будет +12, +17 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный умеренный. Температура воздуха днем +14, +16 градусов. // фото: 15175155/ pixabay.com