Сегодня ночью в Карелии пьяный водитель таранил светофор

Минувшей ночью в 01:20 на 201-м километре автомобильной дороги А137 «Кола-Госграница» пьяный водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и совершил наезд на светофор, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Нарушитель ожидает решения суда, ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Когда лихач протрезвеет, стоимость ремонта светофора станет для него очень неприятным сюрпризом. // Фото: vk.com