03 мая 2021, 17:20
Происшествия

Сегодня днем пожарные спасли дом в Прионежском районе Карелии

Строение в дачном кооперативе загорелось около двух часов дня

Сегодня в 13:46 пожарные Петрозаводска получили сигнал о возгорании дачного дома в местечке Лососинное под Петрозаводском, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Горел дачный дом в СНТ «Импульс» на Десятой улице. К месту происшествия выдвинулись на двух машинах восемь пожарных.

Пожар на участке №138 успешно ликвидирован в 14 часов 14 минут.  // Фото: 10.mchs.gov.ru

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Карелия
Прионежский район
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СНТ
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Пожарные
МЧС Карелии
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