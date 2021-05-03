Сегодня днем пожарные спасли дом в Прионежском районе Карелии

Сегодня в 13:46 пожарные Петрозаводска получили сигнал о возгорании дачного дома в местечке Лососинное под Петрозаводском, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Горел дачный дом в СНТ «Импульс» на Десятой улице. К месту происшествия выдвинулись на двух машинах восемь пожарных.

Пожар на участке №138 успешно ликвидирован в 14 часов 14 минут. // Фото: 10.mchs.gov.ru