Самым популярным объектом магазинной кражи в Карелии стал алкоголь

В магазинах республики недобросовестные посетители настойчиво пытались похитить алкогольную продукцию, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».

1 мая в Петрозаводске задержаны 25-летний мужчина и 20-летняя девушка, пытавшиеся пронести мимо кассы неоплаченный товар. В тот же день в Сегеже 33-летняя женщина задержана вневедомственной охраной в сетевом магазине за хищение бутылки спиртного.

2 мая две аналогичных попытки хищения пресечены в Кеми. Все нарушители будут привлечены к административной ответственности. // Фото: vk.com