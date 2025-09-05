05 сентября 2025, 17:25
С водителей Карелии не спустят глаз

В одном из районов Карелии проверки водителей продлятся до 11 сентября
Рейд ГАИ
Фото: ГАИ Карелии

До 11 сентября в Лахденпохском районе будут идти проверки водителей. Об этом предупреждает администрация района.

Сотрудники ДПС будут работать с водителями и проводить с ними профилактические беседы. Также автоинспекторы проконтролируют соблюдение водителями правил обгона и правил перевозки детей в автомобиле. Проверки направлены на уменьшение ДТП.

