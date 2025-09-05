С водителей Карелии не спустят глаз

До 11 сентября в Лахденпохском районе будут идти проверки водителей. Об этом предупреждает администрация района.

Сотрудники ДПС будут работать с водителями и проводить с ними профилактические беседы. Также автоинспекторы проконтролируют соблюдение водителями правил обгона и правил перевозки детей в автомобиле. Проверки направлены на уменьшение ДТП.

Ранее петрозаводчан предупредили о проверках на этих выходных.