05 сентября 2025, 16:22
Общество

Водителей массово проверят в субботу в Петрозаводске

Госавтоинспекция проведет рейд «Контроль трезвости» в карельской столице
Полиция на улице
Фото ГАИ

В субботу, 6 сентября, в Петрозаводске запланировано проведение рейда «Контроль трезвости». Об этом предупреждает пресс-служба ГАИ.

По данным ведомства, инспекторы будут искать на дорогах карельской столицы пьяных водителей. Для этого будут организованы сплошные остановки транспорта.

Петрозаводчан просят помогать стражам порядка в этом важном деле. Сообщить о нетрезвом автомобилисте можно в дежурную группу ГАИ по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пьяный подросток уходил от полицейской погони в Петрозаводске.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
ГАИ
рейд
контроль трезвости
новости петрозаводска