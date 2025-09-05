05 сентября 2025, 16:22
Водителей массово проверят в субботу в Петрозаводске
Госавтоинспекция проведет рейд «Контроль трезвости» в карельской столице
Фото ГАИ
В субботу, 6 сентября, в Петрозаводске запланировано проведение рейда «Контроль трезвости». Об этом предупреждает пресс-служба ГАИ.
По данным ведомства, инспекторы будут искать на дорогах карельской столицы пьяных водителей. Для этого будут организованы сплошные остановки транспорта.
Петрозаводчан просят помогать стражам порядка в этом важном деле. Сообщить о нетрезвом автомобилисте можно в дежурную группу ГАИ по телефонам: 715-900, 78-44-44.
