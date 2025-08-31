С 1 сентября дачникам запретят выращивать кроликов на продажу

Текст: Елена Малишевская

За российских дачников взялись всерьез: сначала ввели закон, запрещающий захламлять участок, теперь кур и кроликов можно держать только для собственных нужд. Бухгалтеры тоже не знают, как им теперь работать после нововведений — порядок начисления премий должен быть строго прописан на каждом предприятии. Много нового законодатели придумали для учителей и школьников. Расскажем о самых интересных законах, вступающих в силу в первый месяц осени.

Дача — для отдыха, а не для бизнеса

С 1 сентября на дачах запрещен бизнес. Нельзя на своем участке держать кафе, хостел, автомастерскую, питомник, цех, магазин или еще какой-нибудь коммерческий объект.

Разводить кур, коз и кроликов можно, если участок не больше 50 соток и без наемных работников. То есть для удовлетворения собственных нужд — пожалуйста, но не для прибыли.

За нарушение закона предусмотрен штраф до двух процентов от кадастровой стоимости участка. Также может быть поставлен вопрос о принудительной продаже земли.

Такое же наказание - штраф или даже отъем участка может грозить дачнику за захламление дачной территории, зарастание травой и кустарниками, отсутствие строений (или их заброшенность) в течение пяти лет после покупки участка.

Премии должны быть строго регламентированы

Федеральный закон № 144-ФЗ ограничивает возможности наказания сотрудников: теперь снизить размер премии можно только за тот конкретный период, когда работник совершил проступок и ему был назначен строгий выговор. При этом месячную зарплату могут уменьшить не более чем на 20 процентов.

Теперь, если работнику снизили премию, он может проверить: за какой период ему уменьшили жалование, и было ли тогда дисциплинарное наказание. При несогласии с суммой или нарушении со стороны работодателя может обратиться в трудовую инспекцию и требовать компенсацию - 1/150 ключевой ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Каждое предприятие в своем локальном акте обязано прописать -за что и в каком размере человек получает премию. Бухгалтеры в своих профессиональных чатах активно обсуждают новшество: раньше начисление премий было, в основном, на усмотрение руководителя, как это будет теперь? Во многих учреждениях очень небольшие оклады - всё остальное премиальные, регламентировать такое положение дел будет непросто. Согласно новому закону, взаимодействие между отделом кадров, бухгалтерией и руководством должно быть максимально быстрым и прозрачным. Для этого локальные нормативные акты, приказы, распоряжения, служебные записки и другие важные документы нужно перевести в электронный вид.

Законодатели уже прописали штрафы за неисполнение закона о премиях: для ИП - 1000–5000 рублей; для организации - 30 000–50 000 рублей; для должностных лиц (руководителя, бухгалтера) - 10 000–20 000 рублей.

В школах всё должно быть единообразно

С 1 сентября в российских школах вводится единый стандарт образования. То есть программы - одинаковые, учебники - одни и те же, и даже расписания уроков должны быть максимально друг на друга похожи. Депутаты Госдумы, когда принимали этот закон, говорили о том, что ученик, перешедший из одной школы в другую, не должен чувствовать никакой разницы. Минпросвещения России подготовило типовые шаблоны учебной недели. На основе этих заготовок школы составляют подходящее для себя расписание уроков.

Минпросвещения прописало и максимальное время для выполнения домашнего задания. Так, для первоклассников это всего один час. Для учеников 9-11 классов - три с половиной часа. Домашнее задание должно появляться в электронном журнале не позднее окончания учебного дня. Многие родители жаловались: «домашка» всплывала только вечером, в итоге приходилось сидеть до поздней ночи, чтобы успеть все сделать.

В школах некоторых регионов возвращается оценка «за поведение». Оценку будет выставлять классный руководитель, который учтет мнения других педагогов и директора школы. Пока это пилотный проект, Карелия в нем не участвует.

С введением единой школьной формы по всей стране решили повременить. В новом стандарте прописали только характеристики ткани: быть без острых краев и кромок, соответствовать размерным признакам типовых фигур детей, быть воздухопроницаемой, хорошо отводить влагу, отличаться гипоаллергенностью. За школами оставили право самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников с учетом мнения самих детей и их родителей.

Max и RuStore - в обязательном порядке

С 1 сентября на все продаваемые телефоны, планшеты и ноутбуки будут предустанавливать цифровую платформу Max. Она заменит VK Мессенджер, который был в приоритете с 2023 года. Отечественный магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS (ранее это требовалось только для устройств, работающих на базе Android и HarmonyOS).

Также при продаже технически сложных товаров с предустановленными программами не должно быть условий, ограничивающих: приобретение (установку) приложений через RuStore; использование установленных приложений, включая RuStore, а также приложений, приобретенных (установленных) через RuStore; способы оплаты в RuStore. Такие меры, по задумке законодателей, позволят потребителям полноценно использовать российский единый магазин приложений и установленные через него программы.

Таким будет начало осени. Всех школьников поздравляем с праздником, родителям - терпения! Ну а дачникам - приятного сбора урожая и побольше вкусных заготовок на зиму.