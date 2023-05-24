Рядом с карельским казначейством запретят парковку

В мэрии объявили о новом запрете для автомобилистов. На участке рядом с гимназией №30 и карельским казначейством с середины июня нельзя будет паркеоваться.

«С 14 июня в центре карельской столицы изменится схема движения транспорта. На участке улицы Еремеева в районе дома № 5 для повышения безопасности будут запрещены остановка и стоянка»,

- сообщили 24 мая в администрации столицы Карелии.

Автомобилистов просят быть внимательными. Новые дорожные знаки вскоре установят. // фото «Петрозаводск говорит»/ пресс-центр мэрии