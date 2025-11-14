Россияне узнали, как выбрать безопасную искусственную елку

На выбор искусственной елки должны влиять такие факторы, как отсутствие запаха и обработка специальным составом. Если эти пункты соблюдены, можно не сомневаться в безопасности украшениея, делится "Lenta.ru".

Качественная елка не должна пахнуть чем-то резким или неприятным. Также перед покупкой нужно убедиться в прочности конструкции, не осыпаются ли иголки.

Важно проверить, обработана ли елка огнеупорным составом. Если да, то украшение можно покупать.