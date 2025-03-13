Россияне могут потерять волосы из-за сильных переживаний

Стресс угрожает здоровью россиян. На фоне стресса может выпасть более половины волос.

По мнению врача-трихолога, гормоны стресса, такие как кортизол и пролактин, АКТГ (адренокортикотропный гормон) вызывают спазмы кровеносных сосудов, что ухудшает кровоснабжение волосяных фолликул, пишет «Газета.Ru».

В результате волосы могут прекратить рост и начать выпадать - это состояние известно как телогеновая алопеция. Волосы могут начать выпадать через 1-3 месяца после перенесенного стресса и затронуть более 60% волос.

Стресс также может обострять кожные заболевания и активировать аутоиммунные расстройства.