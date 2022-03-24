Россияне делают «антикризиные» закупки

В последние дни каждый четвертый россиянин, ожидая повышения цен и исчезновения из магазинов некоторых товаров, делал покупки впрок. Эксперты сервиса SuperJob провели опрос 3000 человек из числа экономически активного населения из всех регионов страны, и сделали следующий вывод.

В последние дни каждый четвертый россиянин закупался впрок – 25%. 75% респондентов не желают поддаваться панике, так как «еще не доели коронавирусную гречку». Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно респондентам старше 45 лет – они составляют 27%. Реже всего так поступают россияне с доходом свыше 80 тыс. рублей – таких 21%.

В последние дни россияне активно приобретали крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею – 44% опрошенных. Бытовой химией запаслись 16%, предметами личной гигиены – 14%. Каждый десятый закупил лекарства. В том, что приобретали впрок все подряд, признались 8% респондентов. По 5% закупили консервы и товары для животных, 4% обновили одежду и обувь, по 3% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой. Фото: om-saratov.ru.