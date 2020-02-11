Россиянам рассказали, как не «убить» машину зимой
Сотрудник популярного журнала «За рулем» Алексей Ревин рассказал автолюбителям о секретах и хитростях ухода за машиной зимой. Рекомендации эксперта привел корреспондент РИА Новости.
Алексей Ревин призвал в холодное время года переобувать автомобиль на зимнюю резину и следить за давлением во всех шинах, включая запаску.
«Запаска может понадобиться внезапно, когда нет времени на накачивание колеса, да и насоса может не оказаться под рукой»,
- пояснил он.
Зимой важно проверять состояние аккумулятора. Это касается как стоянок на длительный срок, так и на одну ночь.
«Уровень электролита не должен быть ниже минимальной отметки на корпусе. А вот напряжение лучше проверять непосредственно перед поездкой»,
- призвал Ревин.
Он пояснил, что при неработающем двигателе напряжение в 12,5-12,7В означает полную зарядку аккумулятора, а показатель в 12В говорит о разряженной батарее.
Ездить с заиндевевшими стеклами нельзя, предупреждает эксперт, поэтому бачок омывателя должен быть полон, а канистра с «незамерзайкой» должна быть в багажнике.
Кроме нее, в багажнике нужно возить провода для «прикуривания», трос, снеговую лопату, щетку для очистки машины от снега и скребок для льда. Не будет лишней и канистра с топливом, подчеркнул Ревин.
Эксперт также призвал пользоваться силиконовой смазкой. Ею нужно обработать уплотнители двери, чтобы не повредить ее, если та примерзнет.
Кроме того, следует смазать замки дверей и багажника средством, предотвращающим замерзание.
«При разрядившемся аккумуляторе открыть замок старым добрым механическим ключом - это единственный способ попасть в автомобиль»,
- пояснил специалист.
Немаловажным он считает одеваться по погоде, быть максимально внимательным за рулем, избегать резких маневров на дороге, соблюдать дистанцию и держаться подальше от не очищенных от снега автомобилей.