Россиянам рассказали, как не «убить» машину зимой

Сотрудник популярного журнала «За рулем» Алексей Ревин рассказал автолюбителям о секретах и хитростях ухода за машиной зимой. Рекомендации эксперта привел корреспондент РИА Новости.

Алексей Ревин призвал в холодное время года переобувать автомобиль на зимнюю резину и следить за давлением во всех шинах, включая запаску.

«Запаска может понадобиться внезапно, когда нет времени на накачивание колеса, да и насоса может не оказаться под рукой»,

- пояснил он.

Зимой важно проверять состояние аккумулятора. Это касается как стоянок на длительный срок, так и на одну ночь.

«Уровень электролита не должен быть ниже минимальной отметки на корпусе. А вот напряжение лучше проверять непосредственно перед поездкой»,

- призвал Ревин.

Он пояснил, что при неработающем двигателе напряжение в 12,5-12,7В означает полную зарядку аккумулятора, а показатель в 12В говорит о разряженной батарее.

Ездить с заиндевевшими стеклами нельзя, предупреждает эксперт, поэтому бачок омывателя должен быть полон, а канистра с «незамерзайкой» должна быть в багажнике.

Кроме нее, в багажнике нужно возить провода для «прикуривания», трос, снеговую лопату, щетку для очистки машины от снега и скребок для льда. Не будет лишней и канистра с топливом, подчеркнул Ревин.

Эксперт также призвал пользоваться силиконовой смазкой. Ею нужно обработать уплотнители двери, чтобы не повредить ее, если та примерзнет.

Кроме того, следует смазать замки дверей и багажника средством, предотвращающим замерзание.

«При разрядившемся аккумуляторе открыть замок старым добрым механическим ключом - это единственный способ попасть в автомобиль»,

- пояснил специалист.

Немаловажным он считает одеваться по погоде, быть максимально внимательным за рулем, избегать резких маневров на дороге, соблюдать дистанцию и держаться подальше от не очищенных от снега автомобилей.