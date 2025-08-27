Россиян предупредили об опасности сухой лапши быстрого приготовления

Употребление лапши быстрого приготовления в сухом виде может привести к смерти. Об этом предупредил эндокринолог Алексей Калинчев, его слова приводит aif.ru.

Медик отметил, что сама по себе лапша быстрого приготовления не содержит опасных веществ. При этом в сухом виде есть такой продукт нельзя.

«Продукт может вызвать банальную механическую закупорку просвета кишечника, что и становится причиной смерти»,

- объяснил Калинчев.

Врач добавил, что также до летального исхода может довести употребление в сухом виде любых других неприготовленных круп и макарон. Без жидкости эти продукты разбухают и приводят к закупорке кишечника.

Ранее врачи назвали продукты, которые необходимо включить в рацион для поддержания здоровья сердца.