Роспотребнадзор назвал число случаев опоясывающего лишая в Карелии

Острое вирусное заболевание регистрируют и среди детей
врач
В Карелии за полгода 150 человек, включая 10 детей заболели опоясывающим лишаем. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре.

Характерным признаком вирусной заразы являются односторонние высыпания на коже с сильнейшим болевым синдромом. Возбудителем заболевания является вирус Варицелла Зостер семейства герпесвирусов - тот самый, который вызывает ветряную оспу.

Опоясывающий лишай - вторичное заболевание, которое возникает при реактивации вируса после перенесенной ветрянки. Триггером может стать сильный стресс, угнетение иммунитета, тяжелая болезнь. У человека на коже появляются пузырьки, похожие на высыпания при ветряной оспе. Опоясывающий лишай развивается у 10-20% пациентов, ранее переболевших ветрянкой.

При заболевании следует сразу обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Для профилактики рекомендуют вести здоровый образ жизни, рационально питаться, находить время для отдыха, проводить достаточно времени на свежем воздухе, избегать контактов с больными инфекционными заболеваниями. © «Петрозаводск говорит»

