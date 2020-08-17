Ремонт в жилых домах Петрозаводска провели на деньги Всемирного банка

Помните такое модное слово было в конце 90-х — евроремонт? Ой, как хотелось тогда, чтобы в домах все было сделано именно так. Как — этого точно никто не знал. Но слово было на слуху. А можете себе представить, что ровно 20 лет назад у нас в Петрозаводске затеяли провести евроремонт не в отдельно взятой квартире, а в целом пятиэтажном доме. И не просто провести, а еще и проконтролировать качество работ. Повезло в 2000-м году дому по адресу Питкярантская, 30. Он вошел в число одиннадцати отремонтированных объектов по проекту энергосберегающих технологий.

«Проект передачи ведомственного жилищного фонда (еще его называют «проект Всемирного банка») реализуется в Петрозаводске с 1996 года. На примере этого здания: на сегодняшний день мы уже имеем реальные положительные результаты», - сообщил Юрий Азаров, главный специалист МГРП. В квартирах пятиэтажки эти результаты оценили незамедлительно. Ведь строители постарались герметично заделать швы здания, установить двери в подъездах, оборудовать автоматический тепловой пункт.

«Полностью автоматизированный пункт позволяет регулировать процессы без участия какого-либо персонала. Там есть масса датчиков, которая реагирует на изменения температуры окружающей среды, температуры подачи тепла — все это тепловой пункт нивелирует и выдает необходимые параметры уже на систему отопления на уровне здания», - пояснил Азаров. В бочке запроектированного меда, как всегда в таких случаях, оказалась и ложка дегтя. Жительница 15-ой квартиры, которая располагалась на последнем этаже, утверждала, встретив комиссию из мэрии во главе с градоначальником, что зимой ходила по дому в валенках и четырех кофтах.

-Из 15-ой квартиры обращений в ЖЭУ не было по крайней мере, - попытались возражать сотрудники ЖЭУ.

-Так толку-то к вам жаловаться?! Жаловались первые годы, - возразила соседка.

-Первые годы — понятно, а сейчас стало теплее. И нет обращений. Мы ходили специально по квартирам, проверяли, - спорили коммунальщики.

А вот у бабули из 56-ой квартиры, похоже, все было замечательно. Потому что она даже не помнила, какого цвета горячая вода течет у нее из крана. А это означало, что ей повезло. Но в любом случае, люди, чьи дома вошли в число проектных объектов, повезло. Еще ни один ремонт никому не мешал. Сам проект был разделен на четыре этапа. На первом уже было отремонтировано 11 зданий. На втором ожидали ремонта еще 36. На третьем — 67 домов в районе Ключевой и Первомайского проспекта. А завершиться проект должен был на Кукковке и в центре города.

Опровергнуть расхожее мнение о том, что северяне — сплошь люди замороженные, взялся ансамбль индийского танца «Маюри». В Карелии разгорались настоящие индийские страсти довольно давно — с 1987 года. Именно тогда появился на свет уникальный ансамбль. «Мы посмотрели фильм, который так и назывался, - рассказала создатель и руководитель коллектива Вера Евграфова. - Там играла танцовщица, которая потеряла в катастрофе ногу. И ее самоотверженность настолько нас потрясла. Совершенно героическая женщина, невзирая на боль и муки, она танцевала на протезе. Это было удивительно. В фильме ее звали Маюри. И мы взяли это название». Как и героиня фильма, увлеченные любимым делом девушки отдавали ему все свободное время. Репетиции проходили каждый день и подолгу. Иногда, чтобы отработать только одну сложную связку, нужно было потратить не менее часа. Легкость и пластичность танцовщиц просто завораживали, а яркие, нарядные костюмы радовали глаз. Всего их в коллекции ансамбля насчитывалось около двухсот. Часть из них шили собственноручно. Другую же привезли из самой Индии. Верным помощником в осуществлении творческих планов являлось индийское консульство.

«Вот сейчас Генеральное консульство организовывает для нас тур по России. Там сказали, что наше искусство столь профессионально, что они хотят, чтобы и в других российских городах тоже увидели нас. Первый город, куда нас рекомендовали, это Вологда. Затем они будут договариваться с другими культурными центрами, и мы будем ездить!», - рассказывала Вера. Неоднократного победителя многих российских конкурсов по достоинству оценили и индийские мастера танца.

«Мы выступали на конкурсе, который организовало посольство Индии. Там было 85 танцовщиц, среди них индийские танцовщицы. Нам дали пять всевозможных наград, среди них два призовых места. И кроме того атташе по культуре сказал так: если бы у меня было больше призов, я бы все отдал «Маюри», - поделилась руководитель коллектива.

Самой маленькой участнице коллектива было тогда всего семь лет. Ангелина начала танцевать в четыре года, в пять стала солисткой. Спустя два года стала настоящей звездой коллектива. Взрослый состав представляли студентки вузов Петрозаводска. Некоторые из них прошли стажировку в Индии. Каждый год состав ансамбля пополнялся. Новички приходили в первое воскресенье сентября. И это не только дети. Для солидных дам, влюбленных в индийскую культуру, создали специальную группу.

Таким было 17 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

Фото: yummyprice.com