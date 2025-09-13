Ребенок пострадал сегодня в ДТП в Карелии

Два автомобиля столкнулись сегодня утром на 1009 км трассы Кола. ДТП случилось на выезде из поселка Лоухи, сообщает Госкомитет по безопасности населения. Пострадал ребенок четырех лет.

В 08.07 на место происшествия прибыл дежурный караул ПЧ-57 пгт. Лоухи. Спасатели осмотрели место аварии, отключили АКБ. Розлива топлива нет.



На месте происшествия также работали сотрудники полиции и медики. Пострадавшему ребенку медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации отказались.

