13 сентября 2025, 11:43
Происшествия

Машина улетела в кювет под Петрозаводском

В результате аварии пострадало два человека
Машина улетела в кювет
фото: МЧС Карелии

Сегодня около двух часов ночи поступило сообщение о съезде легкового автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием, сообщает МЧС Карелии. ДТП произошло в Прионежском районе, шоссе Лососинское, 13 км. Пострадали два человека.

Спасатели отключенили аккумуляторну батаре, деблокировали двух пострадавших и оказали им медицинскую помощь.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Кондопоге. 

Обсудить
Метки: 
авария ДТП
МЧС Карелии
Прионежский район
новости Карелии