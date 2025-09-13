Машина улетела в кювет под Петрозаводском

Сегодня около двух часов ночи поступило сообщение о съезде легкового автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием, сообщает МЧС Карелии. ДТП произошло в Прионежском районе, шоссе Лососинское, 13 км. Пострадали два человека.

Спасатели отключенили аккумуляторну батаре, деблокировали двух пострадавших и оказали им медицинскую помощь.

