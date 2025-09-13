13 сентября 2025, 11:43
Машина улетела в кювет под Петрозаводском
В результате аварии пострадало два человека
фото: МЧС Карелии
Сегодня около двух часов ночи поступило сообщение о съезде легкового автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием, сообщает МЧС Карелии. ДТП произошло в Прионежском районе, шоссе Лососинское, 13 км. Пострадали два человека.
Спасатели отключенили аккумуляторну батаре, деблокировали двух пострадавших и оказали им медицинскую помощь.
