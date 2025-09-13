13 сентября 2025, 11:24
Смертельное ДТП произошло сегодня в Карелии
В Кондопоге проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом
Фото: freepik.com
Ночью 13 сентября на Октябрьском шоссе в городе Кондопога произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 20-летняя водитель автомобиля ВАЗ 2115 совершила наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Об этом сообщила полиция Карелии.
В результате аварии мужчина 1987 года рождения скончался на месте. Водитель автомобиля получила травмы, ей оказана медицинская помощь.
В настоящее время полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.
