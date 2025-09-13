Смертельное ДТП произошло сегодня в Карелии

Ночью 13 сентября на Октябрьском шоссе в городе Кондопога произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 20-летняя водитель автомобиля ВАЗ 2115 совершила наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Об этом сообщила полиция Карелии.

В результате аварии мужчина 1987 года рождения скончался на месте. Водитель автомобиля получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

В настоящее время полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

