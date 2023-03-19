Ребенок погиб на складе с зерном в Ленобласти

В Ленинградской области ребенок погиб на складе с зерном. Об этом сообщает 47news.

Трагедия произошла вечером 18 марта в деревне Ущевицы. По данным издания, десятилетний мальчик забрался с друзьями в зернохранилище, дети играли. В какой-то момент ребенка придавило мешком с зерном.

Спасать школьника приехала бригада скорой помощи. Однако довезти ребенка до больницы не удалось - он умер по пути.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. // Фото: unsplash.com