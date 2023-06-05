Ребенок подавился морковкой и умер в Ленобласти

В Ленинградской области годовалый ребенок подавился морковкой и умер. Об этом сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия случилась вечером 3 июня в Лодейном Поле. По данным издания, родители привезли мальчика в гости к бабушке. 42-летняя женщина угостила ребенка морковью. Тот подавился, после чего бабушка вызвала скорую. Младенца доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли.

Женщину доставили в районный отдел Следственного комитета. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. // Фото: unsplash.com