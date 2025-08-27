Ребенку выстрелили в голову в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ученик восьмого класса получил выстрел в голову и был госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, инцидент случился вечером 26 августа. В ребенка по неосторожности выстрелил из ракетницы его сверстник. Пострадавшего доставили в больницу. У юноши диагностировали ушиб головного мозга и контузию. Он находися в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Перепуганного стрелка доставили в отдел полиции. Его опросили и передали родителям.

Ранее сообщалось о том, что в жительницу Петрозаводска с двумя детьми выстрелили на уличном фестивале в Санкт-Петербурге.