Работы над уникальным памятником продолжат в Карелии

На своей странице в соцсети известный поисковик Илья Герасев рассказал о создании дизайн-проекта «Высота 73,5 Самбатукса» в рамках проекта «Памятные места Карелии» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Согласно историческим данным, в местечке Самбатукса у финнов во время войны был хорошо укрепленный узел обороны. При штурме противника танк советских войск первым ринулся на вражеские позиции. Он был взорван. В настоящее время танк реставрирован. Возле танка - братская могила погибших в окрестностях деревни советских солдат.

Историческая справка:

«Бой за высоту 73,5 продолжался больше суток. Лобовая атака 24 июня 1944 года успеха не принесла. На следующий день был предпринят обходной маневр, который совершили танки Т-34 1-го батальона 29-й отдельной танковой бригады. При поддержке артиллерии части Красной Армии атаковали высоту с фронта и с тыла одновременно и выбили финские войска с занимаемых ими позиций».

Командиром этого батальона был майор Василий Александрович Колченко. Танками батальона было подавлено пять огневых точек противника, уничтожены три ЦЗОТа (цементно-земляных огневых точек). В ходе атаки танк Колченко подорвался на мине, после детонации боекомплекта все члены экипажа погибли, и лишь ему повезло остаться в живых. Находясь в тылу врага, майор Колченко продолжал вести неравный бой, уничтожил 10 финнов, получив 12 пулевых ранений, держался в течение 16 часов, был освобождён подошедшим на помощь танком.

«За тот бой Василий Александрович Колченко был награждён Орденом Красного Знамени – одним из высших орденов СССР»,

- сообщает на своей странице Илья Герасёв.

В прошлом году с помощью сотрудников Музея «Битва за Ленинград» имени Зиновия Колобанова был отреставрирован танк майора Колченко, который находится в деревне Самбатукса. Новый дизайн-проект будет использоваться для благоустройства этого уникального памятника. // Фото со страницы Ильи Герасёва.