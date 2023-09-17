Рабочая неделя начнется в Карелии с прохладной погоды

Завтра, 18 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +12, +14°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по восточной половине небольшие, местами умеренные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +4, +9°С, днем +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, преимущественно ясно.

В Сегеже до +11, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +13, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»