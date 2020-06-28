Путин рассказал, как часто сдает тест на коронавирус

Владимир Путин каждые три дня сдает тест на коронавирус. Об этом глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Президент отметил, что все результаты его тестов были отрицательными. Также Путин выразил надежду, что Россия сможет выйти из пандемии «с минимальными потерями».

По данным на 28 июня, в России Covid-19 заболели более 634 тысяч человек. Количество жертв коронавируса превысило девять тысяч.