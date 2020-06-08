Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 8 июня

Сегодня, 8 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +23+25.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южных направлений умеренный, днем при грозе местами порывистый. Температура воздуха +21+26, местами у водоемов +14+19.

В Костомукше до +19, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +18, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +17, переменная облачность, дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме.