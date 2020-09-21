21 сентября 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 21 сентября
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 21 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +11+13, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Утром местами в воздухе и на почве заморозки. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +9+14.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +10, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +14, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.