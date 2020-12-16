Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 16 декабря

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу Карельского гидрометцентра, облачно. Днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем 0, -2.

В Карелии облачно. Днем в большинстве районов прогнозируются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные. В отдельных районах сложные отложения, днем налипание мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем -4,+1.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -2;

В Кондопоге днем 0;

В Медвежьегорске днем -1;

В Олонце днем 0;

В Пудоже днем -1;

В Сегеже днем 0;

В Сортавале днем 2;

В Суоярви днем 0.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей республики. Днем 16 декабря в Карелии, преимущественно по южным и центральным районам, ожидаются сильные снегопады, мокрый снег, налипание мокрого снега. (фото ria.ru, Владимир Астапкович)