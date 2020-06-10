Проект «Живые тропы Карелии» создали для тех, кому не сидится дома

Если вы всегда хотели путешествовать с рюкзаком за плечами — пешком, на велосипеде или даже на лодке (каяке, байдарке), но думаете, что это вам недоступно — вы ошибаетесь. Теперь отправиться в поход по потайным тропинкам может любой желающий. Вам не придется тратиться на дорогостоящее туристское снаряжение, и можно не бояться заблудиться.

Проект «Живые тропы Карелии», который финансируется Фондом президентских грантов, придумали наши земляки, не представляющие своей жизни без путешествий — организаторы сообществ «Велодвижение VELOVE Карелия» и Trail Followers. Они проводят однодневные пешие и велосипедные походы, участие в которых абсолютно бесплатно.

А еще публикуют на своем сайте интересные маршруты с подробным описанием и GPX-треками, которые не дадут вам сбиться с пути, если вы решите отправиться в поход самостоятельно. Более того — вы тоже можете стать активным участником проекта, если захотите поделиться известными вам маршрутами, и возможно, даже стать гидом и водить по ним других туристов.

Анастасия Неровная, известная петрозаводская вело- и экоактивистка, рассказала порталу «Петрозаводск говорит» о проекте «Живые тропы Карелии» и о том, как можно всей семьей отправиться в настоящий поход, не покидая города.

— Анастасия, как и когда появилась идея проекта?

— Идея не моя, ее автор Константин Волков, создатель сайта Trail Followers. Он создал этот сайт, чтобы объединить все маршруты по Карелии — пешеходные, велосипедные и водные — и сделать их доступными для местных жителей и туристов, которые к нам приезжают. Он уже третий год работает в этом направлении, а теперь решил подключить и нашу команду, потому что у нас большая сеть велосипедистов по всей республике, активных людей, которые готовы включаться в проект.

Осенью мы протестировали, насколько востребован жителями Карелии подобный формат однодневных походов — будет ли спрос, интересно ли людям исследовать территории вокруг своих населенных пунктов. Необязательно жить в Петрозаводске или в районном центре, чтобы стать активным участником нашего проекта, нашим гидом.

— Как можно присоединиться к проекту?

— Есть разные возможности участия. Во-первых, мы набираем людей в команду проекта, тех, кто знает интересные маршруты рядом со своим населенным пунктом — пешие или велосипедные, но обязательно однодневные. Мы организуем максимально доступные походы, в которые не надо брать палатку, спальник и другое снаряжение. Ищем знатоков интересных маршрутов, лесных тропинок — вдоль побережья или по скалам, ведущих к каким-то природным, культурным, историческим объектам, оборонительным сооружениям, старым деревням.

Гранитные тропы финской оборонительной линии U

Тивдийские мраморные ломки в Белой горе

Например, в Сортавальском районе мы прокладываем велосипедный маршрут, проходящий мимо заброшенных финских хуторов. И мы принимаем в нашу команду людей, которые знают такие места. Они могут просто добавить на наш сайт свой маршрут или интересную локацию и рассказать о них. У нас на сайте есть, к примеру, локация «Скамейка созерцателей» на Шуйских скалах, с которых открывается чудесный панорамный вид — она отмечена как точка на карте и часть маршрута. Сейчас мы, кстати, проводим конкурс на лучший маршрут — можно выиграть хорошие подарки от наших партнеров.

Скамейка созерцателей

Второй вариант участия в проекте — если вы готовы не только поделиться маршрутом, но и провести по нему группу людей, организовать поход. Мы инструктируем, как вести группу, какие есть правила безопасности, объясняем, как работать с сайтом, помогаем описать маршрут красивыми словами и набираем сами группу. Гид, который проводит поход, еще и получает финансовое вознаграждение, так как проект поддержан Фондом президентских грантов.

Третий формат участия самый простой: я турист и хочу узнать, что вокруг есть интересного. Все желающие могут присоединиться к нашим походам. Это бесплатно, и все, что от вас требуется — выбрать удобные дату и время. Затем, изучив описание маршрута на сайте или в нашей группе, оцените свои возможности — например, сможете ли вы проехать такую дистанцию на велосипеде. Затем нужно подать заявку — регистрация проходит в группе «ВКонтакте».

Всем участникам мы обязательно даем прочитать статью на тему безопасности в походе — как защитить себя от клещей, можно ли разжигать в лесу костры и прочее. С ней необходимо ознакомиться и тем, кто идет в поход самостоятельно.

Сейчас защитные маски необходимы всем участникам походов

Кстати, четвертый вариант участия в проекте — воспользоваться поставленным на сайте маршрутом с GPX-треком и пойти в поход самим. GPX-трек можно скачать на свой смартфон — для этого существуют специальные бесплатные приложения. Инструкцию, как это сделать, можно найти на нашем сайте и в группе.

— А как добавить свой маршрут на сайт?

— Необходимо зарегистрироваться на сайте, записать и добавить трек. Записать трек немного сложнее, чем им воспользоваться. Для смартфонов android существует бесплатное приложение, а для ios только платная версия. Также можно использовать навигатор. В нашей группе есть статья, как записать трек.

— Наверное, жителям Петрозаводска будет интересно узнать подробнее про маршрут «Зеленая тропа», который проходит через весь город.

— На удивление, еще не все петрозаводчане знают про «Зеленую тропу» и не все на ней бывали, хотя она находится в центре города и в любом месте вы можете на нее выйти, спустившись к реке Лососинке.

Я называю «Зеленой тропой» весь маршрут вдоль Лососинки, хотя на самом деле она всего 3,5 км. Этот путь проходит в зеленой части города, по паркам и лесополосе, поэтому так называется. Она не пересекается с автомобильными дорогами, что очень удобно — можно всей семьей, с маленькими детьми, не переживая за их безопасность, не дыша выхлопными газами, провести на ней целый выходной.

Я записала и разместила на сайте трек этого маршрута, чтобы было понятно, как она проходит. По этому треку от набережной Петрозаводска можно доехать на велосипеде или дойти до Лесного проспекта, а там уже начинается еще один маршрут, который идет на трассу «Фонтаны». Так что можно исследовать и исследовать! Я каждый раз на этих маршрутах открываю для себя что-то новое.

— Ведь «Зеленая тропа» — это тоже проект, в 2017 году собирали средства на ее благоустройство?

— Да, мы тогда выиграли конкурс в рамках программы поддержки местных инициатив. Жители Петрозаводска и бизнес поддержали этот проект, также помогли чиновники и политики. Общими усилиями нам удалось благоустроить маршрут, а в прошлом году выделили дополнительные средства, за счет которых местами положили асфальт и обещали в этом году сделать освещение. Участок, который благоустраивали в 2017 году — 3,5 км, проходит от улицы Мерецкова до Лесного проспекта.

— То есть по всей «Зеленой тропе» можно проехать на велосипеде?

— Если вы едете от набережной, то с велосипеда вам придется слезть только один раз — чтобы перейти дорогу у Музыкального театра. Очень удобно — рекомендую попробовать!

Кстати, в минувшие выходные, 6 и 7 июня, уже состоялись три первых июньских похода. В субботу в Озерный велопоход повел группу гид Константин Оятин. Велосипедисты побывали не только на озерах, но и увидели самый большой порог реки Шуя — Большой Толли.

В велопоход к живописной бухте Выйгонаволока 7 июня отправились две группы под руководством гидов Анастасии Неровной и Николая Тараскина. Путь к этому уединенному уголку карельской природы проходил по побережью Онего.

«Сегодня приняла участие в велопрогулке на Выгойнаволок. Прекрасная летняя погода, спокойный темп, остановки в красивых местах, настоящее представление в вейк-парке «ONEGO PIRATES» на Выгойнаволоке», —

написала на своей странице «ВКонтакте» одна из участниц велопохода Ольга Котомкина.

В тот же день пешей прогулкой до озера Урозеро руководил гид Семен Куликов. Туристы прошли по красивой лесной тропе, отдохнули на берегу озера и забрались на скалы, с которых полюбовались на бескрайние Шуйские поля.

Хельга Белянцева

Фото участников походов и с сайта trailfollowers.com

В июне планируются походы и в других местах Карелии — из деревни Тивдия на Белую гору в Кондопожском районе и из Рабочеостровска по берегу Белого моря вдоль Попова острова. 19 июня состоится велопоход по «Зеленой тропе» Петрозаводска с Анастасией Неровной. И это далеко не весь список! Со всеми маршрутами можно ознакомиться в группе «Живые тропы Карелии».