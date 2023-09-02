02 сентября 2023, 13:58
Происшествия

Притершиеся грузовик и троллейбус заблокировали выезд с Заводской

Фотографии с места аварии появились в соцсети

ДТП случилось в районе пересечения выезда с Заводской улицы на Шуйское шоссе в Петрозаводске. Грузовик и троллейбус выезжали с Заводской. 

Оба хотели повернуть направо, но что-то пошло не по плану. В итоге троллейбус «тройка» оказался зажат между бордюром и грузовиком. Фотографии с места столкновения опубликовали очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В результате аварии оказался заблокирован выезд со стороны Заводской улицы на Шуйское шоссе.

«Опять нового тролля испортили», - отреагировали в соцсети. // фото из VK-группы «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Обсудить
Метки: 
авария
троллейбус
новости петрозаводска