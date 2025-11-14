Приложение покажет самые дешевые парковки в Петербурге

Специальный сервис подскажет автомобилистам загруженные улицы и дешевые парковки в Северной столице.

Цены на парковку в Петербурге варьируются от 100 до 360 рублей за час. Зоны для парковок в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга» теперь окрашены в цвета, отражающие тариф и загрузку конкретного участка улицы. Так, красным цветом обозначена самая дорогая парковка, зеленым - более бюджетная.

Водителям рекомендуют обновить приложение и запустить, нажать на значок слоев в правом верхнем углу, активировать переключатель «Индикация стоимости». При увеличении масштаба интерактивной карты, отобразятся перекрашенные зоны.

С 15 октября в Санкт-Петербурге введены дифференцированные тарифы на платную парковку в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. В декабре в зону платной парковки планируют добавить еще несколько десятков улиц — больше 1 100 мест. В городском центре управления парковками объясняют это несколькими целями. В частности, упрощением поиска места для жителей районов платной парковки, рациональным распределением потоков в центре города и снижение загруженности улиц.

Для сравнения в Петрозаводске идею платных парковок на улицах активно обсуждали, но так ни к чему не пришли. В городе просто сокращают возможности для парковок, устанавливая запрещающие дорожные знаки. Итог – переполненные дворы, притертые автомобили и конфликты за свободные места.