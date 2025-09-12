Пригородный поезд перестанет курсировать между Сегежей и Надвоицами

С 1 октября перестанет курсировать пригородный поезд по маршруту Сегежа-Надвоицы.

Местные власти увеличат количество автобусных рейсов между населенными пунктами. Сейчас автобус №102 выполняет три рейса в день, а с октября планируется уже пять. Также студентам «Северного колледжа» сделают 50-процентную скидку на билеты.

В следующем году летом пригородный поезд будет курсировать с 1 мая по 30 сентября.