Прибыль Уралсиба за 1 квартал по МСФО составила 5,3 млрд рублей

Активы банка за указанный период составили 775,6 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 120,7 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 1 квартал 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 5,3 млрд рублей.

В 2026 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, за последний год рейтинги Уралсиба повысили все ключевые российские рейтинговые агентства: АКРА – до уровня А (RU) со стабильным прогнозом (подтвержден агентством в мае 2026 года), НКР – до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» – до уровня ruА со стабильным прогнозом.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июня 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1150 банкоматов.

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