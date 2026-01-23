Представляем новых январских участников конкурса «Холода — не беда!»

На макушку зимы пришёлся разгар конкурса «Холода — не беда!», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». В январе жители Карелии прислали нам очень много замечательных фотографий своих зимних приключений. Первую часть конкурсных работ мы публиковали ранее. Представляем новых участников.

Знакомьтесь:

Иван Скирневский: «У меня есть большой ребёнок — моя жена. И наше любимое зимнее развлечение — гонять на ватрушке по лесным склонам. Тишина, смех, чувство полной свободы. В такие моменты понимаешь, что счастье — оно очень простое».

Ольга Грабарь: «На фото моя дочь Алёна со своей любимицей. Чтобы не замерзнуть в холода, бег с подружкой выручит всегда!»

Елена Морозова: «Муж на хоккейной коробке».

Марина Варзулина: «Мне 60 лет, а моему супругу Андрею — 66. Зима для нас очень активное и весёлое время года. Мы много времени проводим на свежем воздухе.

Купаемся в проруби, бегаем на лыжах, любим зимнюю рыбалку. И даже с огромным удовольствием катаемся с горы на ватрушке».

Анастасия Сафонова: «На фото любимые зять и внучка на прогулке зимним вечером».

Полина Маликина: «Мои дети Эльвира и Кирилл даже в мороз любят качаться на качелях».

Ираида Замиралова: «Куда пойти зимой? Да, в лес , конечно же — за вдохновением и красотой. Как у Пушкина, лес видений полон. Русалки, витязи, избушки ведут там зимний хоровод. Как будто в сказку мы попали!»

Мария Латышева: «Муж позвал меня на зимнюю рыбалку к нам деревню. Уезжали из Петрозаводска в -15, пока доехали (120 км), уже было -34. Приоделись потеплее, вышли на лёд. Там было много рыбаков. Нас хватило на 4 часа. Ни у кого не было клёва, я единственная, кто поймал одного окуня. Все рыбаки уходили со словами: «Конечно, бабу привёл, откуда тут будет клевать. Вот такое отношение к женскому полу, хотя я езжу с мужем на зимнюю рыбалку с 26 лет, а мне 46».

Кристина Васильева: «В январскую стужу мы с доченькой на елку и на спектакль сходили, было просто потрясающе!»

Ольга Романова: «Репортажное фото «Северные хоккеисты». Снимок сделан много лет назад в деревне Зашеек Лоухского района (сейчас юным хоккеистам уже по 20-25 лет). Ребята отдыхали после игры в двадцатиградусный мороз».

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте свои зимние снимки и выиграйте билеты в Музыкальный театр РК на двоих!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребенка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь снимками вашего зимнего времяпровождения: прогулок и игр на свежем воздухе; катания на лыжах, коньках и санках; семейных праздников (кроме распития алкогольных напитков); посещения концертов, выставок, спектаклей и новогодних ёлок.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, и расскажите, как вам больше всего нравится проводить время зимой.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Холода — не беда!». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Лучшие кадры выберем трижды — в декабре, январе и феврале. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победителю каждого месяца достанется приз — билеты в Музыкальный театр Республики Карелия на двоих.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 27 февраля 2026 года. Подробности по тел. 53-13-13.



